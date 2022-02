«Doc - Nelle tue mani»: diretta Fb del Corecom mercoledì 16

MILANO - La pandemia narrata nelle serie Tv e, più in generale, la responsabilità di Istituzioni, media e comunità scientifica nel veicolare messaggi e informazioni su temi così delicati, sono i temi al centro del prossimo webinar del Corecom Lombardia dedicato a Doc – nelle tue mani (seconda stagione), in diretta Facebook mercoledì 16 febbraio alle ore 13.30.

IL COVID NELLA STAGIONE DI DOC.

“In questa stagione di Doc, il covid fa la sua comparsa nella corsia del Policlinico Ambrosiano. Ma non è la prima volta, in questi ultimi 2 anni, che la pandemia è presente in un medical drama – dichiara Marianna Sala, presidente del Corecom Lombardia -. Come Istituzione e come cittadini allora ci chiediamo: in che modo le serie Tv e i media in generale trattano il tema della pandemia? Quali sentimenti emergono: fiducia, ansia, consapevolezza? E in questo senso, dunque, qual è il ruolo e la responsabilità della comunità scientifica, dei media e delle Istituzioni nel veicolare temi così delicati in maniera corretta?”.

Pierdante Piccioni, Matilde Gioli e Luca Argentero

La serie, diretta da Beniamino Catena e Giacomo Martelli e scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, è ispirata alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni che, in seguito a un incidente stradale, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. “Le serie Tv sono un prodotto culturale in tutti i sensi. Raccontano storie, presenti e passate, veicolano linguaggi e lanciano mode. La fiction Doc – nelle tue mani (2a stagione) in questo senso è un esempio emblematico di come un prodotto seriale possa affrontare tematiche delicate e strettamente attuali – come la pandemia da coronavirus – e farlo in modo pacato ed emozionante”. – continua Sala.

I PRESENTI AL WEBINAR.