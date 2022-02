San Valentino in musica, concerto alla chiesa di San Rocco

OFFANENGO - San Valentino, patrono degli innamorati, sarà ricordato dalla Pro Loco Offanengo domenica 20 con un concerto di musica classica alle ore 16 presso la chiesa di San Rocco. Saranno trascorsi alcuni giorni dalla data della ricorrenza del santo, ma l’omaggio al protettore, da parte di chi si vuole bene e vuole bene agli altri, sarà sempre gradito.

Rodolfo Cappelli, presidente dell’associazione, e il consiglio direttivo che lo affianca nella gestione dell’ente, hanno scelto la musica per diffondere il messaggio d’amore che viene abbinato a San Valentino. “Note d’autore, musica nel cuore” è il titolo abbinato all’evento che sarà si terrà presso la nota chiesa di San Rocco che, spesso, funge da auditorium. Il concerto sarà tenuto da un trio composto da: Emanuele Cristiani, flauto traverso, Ayako Suemori, soprano, e Mauro Bolzoni, pianoforte. Tre artisti molto noti e apprezzati che garantiscono musica di qualità per palati fini.

Con questa iniziativa la Pro Loco continua la sua coraggiosa e benemerita attività organizzativa per offrire al pubblico l’opportunità di uscire dalle mura domestiche alle quali è stato costretto dalle limitazioni introdotte per combattere la pandemia. L’accesso alla chiesa di San Rocco per il concerto è gratuito. All’ingresso ogni spettatore dovrà mostrare il Green Pass per il controllo.