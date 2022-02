Orchestra di Digione, sabato 26 alle 20,30 a Sant'Agostino

CREMONA - Il concerto dell’Ensemble Orchestral de Dijon, diretta da Flavien Boy, è in programma sabato 26 febbraio 2022, alle 20.30, presso la chiesa di Sant’Agostino, a Cremona.

Il programma prevede l’esecuzione di “Un americano a Parigi di George Gershwin e la sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo “ di Antonín Dvořák. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. L'accesso alla sala è previsto con Super Green Pass e mascherina FPP2 obbligatoria.

L’Ensemble Orchestrale giovanile di Digione è di nuovo a Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, promosso dalla Camera di Commercio e dal Comune di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, la Scuola internazionale di liuteria, il Teatro Amilcare Ponchielli e l’Associazione Strada del Gusto cremonese. Il concerto è un’anteprima della prima edizione del Cremona International Spring Music Festival, organizzato dal Liceo Musicale Stradivari.

Il concerto dell’Ensemble Orchestral de Dijon, diretta da Flavien Boy (Foto Jean - Paul Grandclaudon)

“La Camera di Commercio - dichiara il Commissario Straordinario Gian Domenico Auricchio - ha promosso con convinzione il progetto Masterclass a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Ci fa piacere ricominciare con questa iniziativa in cui la musica e la liuteria diventano motore propulsore e identificano, indiscusse eccellenze del territorio, la speranza per una rinascita culturale ed economica del nostro sistema sociale ed imprenditoriale”.

IL DIRETTORE D'ORCHESTRA BOY.

“L'idea di portare "l'Ensemble Orchestral de Dijon" a Cremona – dichiara Flavien Boy, direttore dell’orchestra - è nata dall’idea di uno dei musicisti, che, oltre ad essere un violoncellista, lavora come liutaio in Francia, a Digione. Un mestiere imparato qualche anno prima in Italia, alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona. Una volta tornato in Francia ed essendo stato scelto come musicista nell'orchestra, desiderava condividere la sua esperienza italiana e permettere ai suoi amici musicisti di scoprire la liuteria contemporanea e, in particolare, quella cremonese. Tornare a Cremona è un gesto di ringraziamento nei confronti della città e, allo stesso tempo, un modo di entrare in contatto e diffondere l'eccellenza della liuteria cremonese al di là del confine italiano. Tornare a Cremona significa rivisitare la storia della musica, consolidando il legame tra lo strumento musicale che viene suonato oggi e la tradizione dei grandi Maestri Liutai del Seicento e del Settecento. Questo è possibile grazie all'incontro con i Maestri liutai contemporanei che mantengono viva ancora oggi l’eredità dell’arte liutaria cremonese nella costruzione degli strumenti musicali, dando l'opportunità ai musicisti di provare i loro strumenti e di toccare con mano la qualità della tradizione cremonese”.

ASSOCIAZIONE DI GIOVANI MUSICISTI.

L’Ensemble Orchestral de Dijon – EOD – nato nel 2004, è un’associazione che riunisce giovani musicisti, per lo più provenienti dagli Istituti musicali di Digione (Conservatorio Nazionale e Polo d’insegnamento Superiore di musica). Orchestra a geometria variabile, l’EOD si esibisce sia in formazione da camera sia come orchestra sinfonica.

Riuniti attorno a una passione comune, questi giovani musicisti suonano un repertorio musicale molto eclettico, che va dal barocco alla musica contemporanea. Attraverso programmi diversi e ambiziosi, vogliono trasmettere il loro amore per la musica ai melomani, ai principianti e ai bambini, con l'idea sempre presente dello scambio, della generosità, della curiosità e della sensibilità. Oggi sotto la guida del direttore Flavien Boy, l'EOD invita il suo pubblico a scoprire diversi tipi di esibizioni: concerti-lettura, concerti ambulanti, notturni o pedagogici sono esempi di quadri originali, ogni volta rinnovati, che questi musicisti si impegnano a difendere e a diffondere.