Il nuovo concerto di Rettore sul palco del teatro San Domenico

CREMA - Reduce dal successo sanremese ottenuto grazie al brano Chimica cantato in coppia con la cantautrice romana Ditonellapiaga, la ribelle Rettore torna a calcare i palchi italiani con il "Tour teatrale 2022". Per la data zero ha scelto la cornice cremasca e più esattamente il teatro San Domenico, all'interno del quale la bella Donatella proporrà la hit del Festival e i suoi più grandi successi con i quali ha dominato negli anni le classifiche italiane e internazionali. Non mancheranno brani estratti da quello che al momento risulta il suo ultimo album di inediti, ossia Caduta massi. L'appuntamento (da non perdere) con una vera icona della musica nostrana è per venerdi 4 marzo con inizio alle ore 21.

Biglietti:

€ 35,00 + 2,00 prev – poltronissima e poltrona

€ 30,00 + 2,00 prev – laterali e terzo settore