Il rapper Massimo Pericolo al Tanta Robba in the Park

CREMONA - Si arricchisce il cartellone di Tanta Robba in The Park. Il 2 giugno a salire sul palco di Porta Mosa sarà Massimo Pericolo, uno dei rapper più noti in Italia. Il nome si aggiunge a quello di Tananai, già annunciato per il 3 giugno. Massimo Pericolo ha pubblicato il primo video nel 2016, un pezzo intitolato Baklava, partecipando a vari eventi locali con l'aiuto del suo amico e manager Xqz. Segue la pubblicazione su YouTube di brani con e senza video su beat editi ed inediti. In questo periodo conosce Rafilù, col quale stringe un'amicizia a distanza e che una volta incontrato a Milano lo presenta a Crookers. Massimo Pericolo entra così nel team dell’etichetta Pluggers e pubblica Ansia.

Il 22 gennaio 2019 esce in esclusiva su Noisey il video ufficiale del singolo 7 Miliardi prodotto ancora da Crookers e Nic Sarno, che supera il milione di visualizzazioni in poche settimane e che riscuote consensi di pubblico e colleghi di tutto il paese. Il 5 marzo esce il secondo video Sabbie D'Oro prodotto da Palazzi D'Oriente, che riceve gli apprezzamenti pubblici dei big della scena rap italiana e non solo. Il 12 aprile arriva Scialla Semper, il disco di esordio di Massimo Pericolo per Pluggers e Lucky Beard, un viaggio di otto canzoni tra il suo arresto, le delusioni d’amore, gli amici e storie di provincia. Nel 2020 Massimo Pericolo collabora con molti artisti della scena italiana, Mahmood, Achille Lauro, Tedua, Jake La Furia, Emis Killa, Lazza, Madame, Speranza, Chicoria, Tony Effe e Touché e a luglio dello stesso anno pubblica il singolo Beretta, prodotto da Crookers, accompagnato da un video nel quale l’artista di Brebbia veste i panni di un poliziotto. Il 2021 si apre con un nuovo singolo, Bugie, che segna il suo ingresso nell'etichetta Sony Music Italy e che anticipa Solo Tutto, il suo secondo album con le collaborazioni di Salmo, Madame, J Lord e Venerus, uscito il 26 marzo finendo al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e certificato disco di platino.