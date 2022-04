Liuteria, strumenti di alta qualità in comodato d’uso a giovani e talentuosi musicisti

CREMONA - Sono bravissimi, ma ancora sconosciuti. Inseguono ingaggi e poi devono dividersi il cachet in tre o in quattro. E se vanno in aereo devono pagare un biglietto anche per la viola e per il violoncello, troppo ingombranti per la cappelliera.

Difficile la vita per chi suona in trio o in quartetto ed è a inizio carriera, e quasi impossibile per i giovani musicisti comprare uno strumento adeguato al loro valore. Così come non sempre i liutai riescono a venire incontro alle esigenze di questi ragazzi talentuosi.

The String Circle, un progetto ufficializzato ieri all’auditorium Arvedi del Museo del Violino, mette insieme domanda e offerta. Detto così è brutto, riduce tutto a una transazione economica. In realtà, l’idea di fondo punta a creare relazioni in nome di una moderna forma di mecenatismo.

IL PROGETTO.

Il progetto prende vita in seno a Le Dimore del Quartetto, un’organizzazione nata nel 2015 per offrire ospitalità e la possibilità di studiare e provare a piccoli ensemble in cambio di concerti.

«A distanza di pochi anni - ricorda Francesca Moncada, ideatrice e presidente delle Dimore - ci sono oltre 290 case aperte a questa iniziativa, cui aderiscono circa novanta tra i migliori quartetti e trii a livello internazionale».

«Il progetto The Circle String - sottolinea Virginia Villa, direttrice dell’MdV - è una grande opportunità per Cremona e per i maestri liutai e si inserisce alla perfezione in quanto perseguito dal museo: promuovere la liuteria contemporanea di qualità e offrire possibilità concrete ai giovani. Il nostro non è un museo statico».

Virginia Villa, Paolo Bodini, Gianluca Galimberti, Francesca Moncada e Simone Gramaglia

«I liutai che aderiranno a questa rete - rimarca Paolo Bodini, presidente dei friends of Stradivari - sono stati selezionati secondo i criteri qualitativi del Concorso Triennale. L’adesione dà vita anche a una sorta di mappatura di artigiani di alta qualità, una rete internazionale cui i giovani musicisti possono fare riferimento».

All’iniziativa finora partecipano Luca Baratto (Cremona), Michele Buccellè (Acquanegra Cremonese), Stefano Conia (Cremona), Ulrike Dederer (Zurigo), Mira Gruszow e Gideon Baumblatt (Werder, Germania), Gawang Jung (Cremona), Marco Nolli (Cremona), Emilio e Luca Slaviero (Cremona) e Stefano Trabucchi (Cremona).

«Lavorare insieme è importantissimo - dice Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona e presidente della Fondazione Museo del Violino -, lo facciamo con il Museo del Violino, con la Stauffer. La collaborazione è fondamentale e l’incontro fra liutai e musicisti è fruttuoso per entrambi».

Cremona è «città scrigno del saper fare liutario», riconosciuto dall’Unesco e al centro di quel piano di salvaguardia che punta a tutelare e promuovere la qualità dell’alto artigianato. «Promuovere la cultura, la musica e l’arte in un momento come questo è anche una risposta alle immagini di queste ore, che ci riempiono di sgomento», aggiunge il sindaco.

«La musica è forma universale di dialogo», conferma Moncada. «Sappiamo di chiedere un sacrificio importante ai liutai, dare in comodato d’uso per un anno un violino o una viola o un violoncello significa tenere fermo uno strumento per un anno - prosegue -. E sappiamo che per realizzare questo strumento occorrono sei-otto mesi di lavoro. Però, oltre ad aiutare giovani musicisti di sicuro talento, questo progetto contribuisce a promuovere la liuteria contemporanea. Non tutti hanno la possibilità di investire cifre importanti sullo strumento che li accompagnerà per tutta la vita o per lo meno per un lungo periodo, ma avere uno strumento in comodato d’uso consente loro di familiarizzare con lo strumento e non è escluso che alla fine del prestito lo compri. Il nome dei liutai che aderiscono a The String Circle verrà fatto conoscere. Ci sono collezionisti di strumenti antichi, ma ce ne sono molti anche di liuteria contemporanea e questo progetto può fare alzare le quotazioni».

Simone Gramaglia qui c’è arrivato da ragazzo, ricorda ancora il ponte di ferro della ferrovia - in treno i duecento chilometri che separano Cremona da Genova possono avere risvolti epici -, e i corsi all’Accademia Stauffer. È lì, tra una lezione e l’altra, che è nato il Quartetto di Cremona, nome-tributo a una città che ai musicisti suscita emozioni.

Cremona è il luogo di incontro naturale tra liutai e musicisti. Ho sempre creduto tantissimo nella liuteria contemporanea

Oggi Gramaglia, Cristiano Gualco, Paolo Andreoli e Giovanni Scaglione sono considerati gli eredi del Quartetto Italiano, sono probabilmente il miglior quartetto in circolazione a livello internazionale, sono contesi dai teatri di tutto il mondo, macinano incisioni su incisioni e hanno un’importante attività didattica, a cominciare dai corsi alla Stauffer. Ventidue anni fa, quando si sono messi insieme, erano ragazzi di belle speranze, ricchi di talento e poco altro. Anche per questo Gramaglia crede nel progetto: «Cremona - dice - è il luogo di incontro naturale tra liutai e musicisti. Ho sempre creduto tantissimo nella liuteria contemporanea, la maggior parte dei musicisti suona strumenti di oggi. È un impegno ma anche un modo per promuovere il talento dei giovani». E ai giovani è stata data voce nel finale.

L’incontro si è chiuso infatti sulle note di Beethoven e Shostakovich eseguite dal Quartetto Goldberg: Jingzhi Zhang e Giacomo Lucato (violini), Matilde Simionato (viola) e Martino Simionato (violoncello). Alla Stauffer sono allievi del Quartetto e, va da sé, sono bravissimi.