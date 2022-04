«Cremona is...» per promuovere la città e il territorio

CREMONA - Cremona is..., questo il nome della nuova campagna di promozione turistica della città di Cremona e del territorio presentata in mattinata, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a SpazioComune, dall'Assessore al Turismo Barbara Manfredini, affiancata da Paola Milo, responsabile del Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica del Comune di Cremona, e da Filippo Mondini di ProCremona.

La nuova campagna si struttura attorno ad otto video tematici con alcuni cremonesi di spicco scelti come ambassador



Si tratta di un modo nuovo per raccontare non solo l'indissolubile legame tra Cremona e la musica, ma anche tutte le altre peculiarità che caratterizzano la città e che possono essere un elemento di riconoscibilità ed attrattività per il territorio. La nuova campagna si struttura infatti attorno ad otto video tematici nei quali alcuni cremonesi di spicco, scelti come ambassador, invitano ed accolgono a Cremona chi vuole scoprirla. E certamente la presenza di Cremona alla BIT il 10, 11 e 12 aprile prossimi sarà un importante occasione per presentare la nostra città e il territorio grazie a questa nuova modalità di promozione.