Myss Keta al Tanta Robba in the Park il 4 giugno

CREMONA - Si aggiungono nuovi concerti per la stagione primaverile: Tanta Robba Festival in the park e Cremona Pride uniscono le forze per regalare il 4 giugno al Parco di Porta Mosa una serata con Myss Keta, Bigmama & Populous, Queen of Saba, Alec Temple & Vago XVI.

IL PROGETTO MYSS KETA.

Il progetto Myss Keta nasce nel 2013, in una caldissima notte di agosto. Un testo scritto per gioco (Milano Sushi e Coca) è diventato la sera stessa una canzone, alla quale è seguito il video realizzato da Myss Keta insieme a Riva, Simone Rovellini e Dario Pigato per la parte grafica. Dopo due anni in cui rimane ferma in pubblico, Myss Keta e Riva ampliano il loro team, diventando il cosiddetto Motel Forlanini.

Nel 2015 pubblica il video di In Gabbia, Burqa di Gucci e poi Le ragazze di Porta Venezia. Inizia a lavorare con l'etichetta di Davide Toffolo, La Tempesta, aprendo inoltre il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti all'Alcatraz.

All'inizio del 2019 pubblica il brano Main Bitch e Pazzeska, in collaborazione con il rapper Gué Pequeno, che anticipa l'album Paprika.

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, nasce nel 2000 ad Avellino e vive in un piccolissimo paese di provincia, prima di arrivare nel 2019 a Milano. Si avvicina al mondo del rap nel 2013 quando scrive i suoi primi testi e li registra nella sua cameretta per poi pubblicare le sue canzoni su YouTube. BigMama è lo scudo di Marianna, l’alterego artistico che le permette di affrontare le sue fragilità e mostrare al mondo le sue cicatrici attraverso la musica. Le sue canzoni si distinguono per un carattere forte, anche quando tratta argomenti intimi e spicca all’orecchio la padronanza che ha nel rap tra flow, wordplay e linguaggio.