Don Matteo ha un nuovo volto pizzighettonese

PIZZIGHETTONE - Ha sempre sognato di fare l’attore ma ha avuto momenti di sconforto temendo di non poterci riuscire, questa sera però arriverà il primo coronamento di tanti sacrifici: Ramon Patrini, 21 anni, recita nella terza puntata della 13esima stagione di Don Matteo, fortunata fiction in onda su Rai Uno. Il suo personaggio, Valerio Righi, debutterà alle 21.25 e sarà presente anche nella quarta, sesta e settima puntata della serie.

«Ho iniziato a recitare al teatro Monteverdi di Cremona - racconta il pizzighettonese -. Sono partito come autodidatta, mosso da una grande passione e da una sorta di eredità famigliare perché anche mio padre e mio fratello sono artisti». Il primo è pittore e scultore, il secondo studia musica nel Regno Unito e ha anche già pubblicato un album. Ramon, invece, è sempre stato portato per la recitazione. E ben presto ha scoperto che al teatro avrebbe preferito il grande schermo: «Ho iniziato a frequentare la scuola di recitazione di Studio Emme, tre anni, al termine della quale gli studenti più promettenti hanno avuto la possibilità di essere rappresentati dall’agenzia – continua –. Così è stato, quindi ho iniziato a fare provini. Non nascondo che ci sono stati momenti di amarezza, perché diversi sono andati male, ma non mi sono arreso. Ed è questo il messaggio che voglio mandare: quando si è convinti di essere portati per qualcosa, bisogna crederci fino in fondo. Non fermarsi ai primi no. Non scoraggiarsi. Perché, prima o poi, l’opportunità arriva. E fare il lavoro che si ama rende felici».