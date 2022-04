DIRITTODICRITICA: «Ekodance», le recensioni degli studenti

CREMONA - Nuovo appuntamento con Diritto di critica, l'iniziativa organizzata dal giornale La Provincia e da Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, che offre agli studenti delle scuole cremonesi la possibilità di esprimere il loro giudizio motivato e argomentato sugli spettacoli in cartellone al Ponchielli. Si prosegue con «Ekodance»: leggi le recensioni qui sotto.

FERRARI MATILDE – 4 LICEO SCIENTIFICO ASELLI

Tre declinabili sprazzi coreografici sono stati inscenati dalla Ekodance Company Mercoledì 13 aprile al Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona. Prese singolarmente, le composizioni erano sublimi, mozzafiato. Un’attenzione particolare per la giovanissima coreografa Roberta Ferrara, che ha dato prova di una maestria disarmante: “Nel tempo che fugge” è stato senza alcun dubbio il momento più sentito, concitato e ricco di pathos all’interno della serata. Non certo sminuendo “La Bella” e “In perpetuum”, che sono due composizioni coreografiche di immenso spessore, a mio avviso Roberta Ferrara ha sapientemente saputo ammaliare con incastri corporei, prese e dinamiche spaziali sorprendenti. Merito anche dei ballerini che hanno con linee, tecnica, ma soprattutto immensa espressività dato vita a quanto è stato da lei ideato. Inequivocabile la presenza di Fernando Suels Mendoza sul palco, un performer sontuoso di una maestria rara, anche a livello coreografico: semplicemente impossibile distogliere lo sguardo. Mi sento di muovere una critica invece alla struttura complessiva dello spettacolo: come affermato inizialmente le singole immagini erano straordinariamente evocative, per citarne una ad esempio, il parto inscenato e rivisitato in chiave ironica tramite la danza contemporanea nella prima parte dello spettacolo. Ciò che invece è risultato manchevole è la connessione dei singoli momenti: poco chiaro il nesso logico di fondo. Gli spettatori però sembravano entusiasti, la componente danzata ben eseguita ha forse mascherato questa lacuna, eppure a distanza di qualche giorno ancora non mi sono chiari gli accostamenti di queste composizioni coreografiche. Si passa infatti dalla rilettura contemporanea di Mats Ek che vede Aurora, in maniera molto concreta anche nel danzato, come un’adolescente ribelle inglobata nel vizioso e deleterio circolo della droga, a una concezione astratta della fugacità del tempo che invece si focalizza sul suo percorso di accettazione e non più di ribellione. Un salto stilistico-coreografico e concezionale forse troppo spiccato? Rimane comunque un sentore positivo, di soddisfazione tra i presenti, poiché come già sostenuto la bravura dei ballerini, la loro sincronia, precisione e spiccata personalità sanano ogni plausibile critica.

RUSSO LUDOVICO EMANUELE- 3 LICEO MUSICALE STRADIVARI

Čajkovskij e Beethoven, musicisti geniali distanti fra loro per epoca, temperamento e stile, si sono idealmente incontrati venerdì 8 Aprile al Teatro Ponchielli nel coinvolgente concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Alessandro Bonato, con la partecipazione dell’acclamato violinista serbo Stefan Milenkovich. In programma il Concerto in Re min, l’unico composto dal compositore russo, composizione tra le più appassionate e tecnicamente difficili: fusione di virtuosismo, calda espressività ed esuberante energia ritmica spinta al massimo nel finale; la Settima Sinfonia di Beethoven, espressione viva e tangibile dell’entusiasmo e della gioia che derivano dal palpitare delle potenze della natura. Il pubblico è stato immediatamente conquistato dalle evoluzioni del violino nel primo movimento Allegro moderato: un calibrato dialogo fra solista e compagine orchestrale, che sfrutta una invenzione melodica lirica e intensa. La cadenza, breve ma concitata, avviata dall’orchestra, sembra quasi interrompersi difronte alla ripresa dei temi principali e genera nell’ascoltatore un vuoto nostalgico, lieve melanconia che introduce alla Canzonetta, Lied di impronta popolare affidato alle effusioni del violino con sordina. Nel tema, recuperato dal flauto, si percepisce una nota di tristezza ribattuta dal corno, come rintocco di campana lontana. Il secondo tema si inserisce come un lamento sul sincopato degli archi. Senza soluzione di continuità la Canzonetta trapassa nel Finale, un Rondò costruito su motivi di dichiarato sapore russo: il violino solista affronta i virtuosistici passaggi, sotto il segno di un travolgente dinamismo, ai quali l’orchestra non nega risposta infuocata. Cedendo a brevi pause liriche, la partitura conclude con una coda di brillante effetto, proprio come in uno spettacolo pirotecnico. Con la Settima Sinfonia in La mag è l'idea di armonia, di gioia, che esalta gli ascoltatori. Estrosa, ai limiti della stravaganza, questa sinfonia è danza: sublimazione di una essenza ritmica che percorre tutta l'opera. Il ritmo dà forma ad incisi ed idee, vivifica la melodia e le dà corpo, plasma i temi e ne muta la forma, accelera i cambi armonici, concentra, disperde i motivi tra le varie fasce timbriche, sostiene e spinge vigorosamente le dinamiche in una continua espansione di sonora vitalità.