Martina Colombari: «La bellezza è un talento»

CASALBUTTANO - Pierre, un uomo di mezza età, incontra Juliette in un bar e la invita a casa. L’uomo cerca di sedurre la donna, lei gioca di rimessa e poi respinge in un saliscendi emotivo e seduttivo che giustifica il titolo della pièce: Montagne russe di Eric Assous, stasera (ore 21) in scena al teatro Bellini. Pierre è Corrado Tedeschi, Juliette è Martina Colombari, diretti da Marco Rampoldi nel penultimo appuntamento della stagione.

Martina Colombari e Corrado Tedeschi interpreti della pièce Montagne russe di Eric Assous

Il suo personaggio resiste alle avances dell’uomo, ma come mai ha accolto l’invito?

«Non posso svelare troppo — risponde Martina Colombari —. Juliette è una donna che ha un obiettivo e lo persegue, è una donna con diverse identità. Ma di più non voglio svelare, tutto si capisce alla fine della commedia».

Lei avrebbe accettato l’invito di Pierre?

«Direi proprio di no. I tempi che corrono non lo permettono».

Ed invece Juliette non ha di questi timori?

«Il mio personaggio sa tenere testa alle avances dell’uomo. In Montagne russe si ride e ci si commuove, il testo è un dialogo a due serrato e molto coinvolgente».

Come si trova a recitare con Corrado Tedeschi?

«È stato Corrado a chiamarmi e a propormi questo suolo. Prima di oggi non avevo mai fatto teatro. È un signore, un professionista, mi sento protetta in scena, mi dà consigli e umanamente è molto premuroso e attento».

Da Miss Italia al palcoscenico passando per cinema e tv... Che valore dà al titolo di regina del Bel Paese?

«È stata una cosa importante. A distanza di trent’anni mi stupisco ancora delle polemiche che spesso accompagnano il concorso, la bellezza è un aspetto della personalità di una donna».

Per lei che cosa ha rappresentato e cosa rappresenta la bellezza?

«Per me la bellezza è ed è stata, se penso al titolo di Miss Italia, un talento, un talento che ho cercato di mettere a frutto per crearmi un mestiere prima nella moda, poi nello spettacolo in genere: tv e non solo e ora nel teatro. La bellezza da sola non basta, deve essere sostenuta, nutrita. È stata un punto di partenza».

Martina Colombari è stata eletta Miss Italia 1991

A proposito di televisione, non è mai stata tentata dal partecipare a un reality?

«No, è un tipo di spettacolo che non fa per me, non mi dà emozione, non credo mi appartenga. Forse fra tutti i reality quello che potrebbe tentarmi è Pechino Express perché ti offre la possibilità di viaggiare e vedere posti insoliti e conoscere persone nuove, un po’ come quando vado in vacanza».

Reality a parte, Montagne russe è il suo debutto teatrale. Che effetto le fa?

«Mi diverto, è una bellissima esperienza. Ogni sera è diversa dall’altra. E di questo ringrazio Corrado».