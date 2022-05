«Letture sul Po», presentato il libro «Il Po in Cattedrale»

CREMONA - Nell’ambito della rassegna Letture sul Po, venerdì 20 maggio, al Teatro Monteverdi di Cremona si è tenuta la presentazione del libro del giornalista Fulvio Stumpo Il Po in Cattedrale -La Grande Piena. L’autore, citando documenti inediti contenuti nella pubblicazione, ha ripercorso, commentandole, alcune tappe della piena del Po del 1705, la più devastante per Cremona e il suo territorio.

LA PIENA DEL 1705

Tra ottobre e fino al 10 di novembre il fiume si ingrossò e ruppe a Porta Po e Porta Mosa ed entrò in città fino in via Platina, Porta San Luca e San Michele. Il Po causò danni maggiori in provincia: l'ondata di piena sfondò l'argine a Farisengo di Bonemerse, sfaldò le difese o le superò. Tutti i paesi della Provincia Inferiore si trovarono sotto metri d'acqua, da Malagnino a Motta, da Torricella a Gussola fino a Casalmaggiore.

“La terza edizione della rassegna ‘Letture sul Po’ – ha dichiarato il vice sindaco Andrea Virgilio nella sua introduzione all’incontro - ha il pregio di ripercorrere momenti di vita legati al Grande Fiume dal punto di vista delle popolazioni rivierasche e dei pescatori, oltre che degli eventi storici che hanno segnato le sue sponde. Anche questo racconto ben si colloca nell'ambito della valorizzazione e conoscenza del Po, della sua forza, a volte capace di unire i territori quanto di irrompere all'interno dei comuni e delle abitazioni”.

LA RASSEGNA: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La rassegna, promossa dal Settore Area Vasta e dal Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona, proseguirà con le voci di attori e scrittori professionisti venerdì 17 giugno al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”.