'Come mai', il nuovo singolo della giovane e talentuosa cantautrice cremasca Cara

CREMA - Esce venerdì 1° luglio ed è già disponibile in presave “Come mai” (Polydor/Universal Music), il nuovo singolo della giovane e talentuosa cantautrice cremasca Cara. La voglia di partire, di stare in giro la notte ascoltando le storie degli altri e di fare musica senza pensare a nient’altro: sono questi i pensieri che affollano la mente di Cara e che si snodano sul testo di “Come mai”, un brano intriso di quella spensieratezza che si ha solo a vent’anni, quando si ha la vita davanti a sé e la sensazione di avere il mondo a portata di mano. I giri armonici di una chitarra quasi in sottofondo accompagnano inizialmente la voce cullante e delicata dell’artista, suggerendo un’atmosfera apparentemente romantica e nostalgica, per poi lasciare spazio a un sound sempre più ritmato, che esplode in un ritornello carico di energia.

“Come mai è l’entusiasmo della mia generazione, quello che va a braccetto con lo sconforto – racconta CARA –. Farci compagnia è quasi un tentativo di sentirci un po’ più soli, abbiamo bisogno di trovarci sotto effetto costante, che sia sotto cassa in discoteca o in macchina aspettando l’alba. Come mai è un conflitto tra la voglia di rivalsa e il bisogno di evasione". Il brano giunge a pochi mesi dalla pubblicazione di Preferisco te feat. Chadia Rodriguez, una dichiarazione d’amore 3.0 che esprime la libertà e la voglia di vivere della generazione Z di cui Cara è portavoce. Autrice e interprete di ogni suo brano, negli anni ha dimostrato di possedere una profondità e una capacità di scavare in fondo a se stessa per nulla scontate. Con i suoi testi, ricchi di giochi di parole ed estremamente evocativi, Cara ha da subito colpito il pubblico, che ha imparato a conoscerla attraverso pezzi caratterizzati da registri stilistici e tematici molto eterogenei.

DAL FOLCIONI ALLA MUSICA POP

Anna Cacopardo, in arte CARA, è una giovane artista di 20 anni originaria di Crema. Appassionata di musica sin da bambina, frequenta l'istituto musicale Folcioni di Crema, nelle sezioni canto e pianoforte, e matura uno spiccato interesse per il cantautorato italiano (ascolta artisti come Lucio Dalla e Fabrizio De André) e per il pop internazionale (come Michael Jackson, Jessie Reyez e Twenty one Pilots). Nel 2017 partecipa al Tour Music Fest di Mogol a Roma, dove arriva in semifinale con un suo brano inedito, e all’Area Sanremo Tour 2017, dove si aggiudica il titolo di finalista. Dopo l’esordio con il brano “Mi Serve”, il suo primo singolo con l’etichetta Polydor, nel 2020 si fa conoscere come una delle cantanti più promettenti dello scenario pop attuale grazie alle canzoni “Mi serve RMX” feat. Samuel Heron e “Le feste di Pablo” con Fedez, ad oggi Disco di Platino con quasi 25 milioni di stream. Nel novembre dello stesso anno pubblica il suo ep d’esordio “99”, che contiene anche i brani “Lentamente”, uscito a luglio 2020, e la focus track “Tevere”.

Il 2021 si apre invece con “Il primo bacio”, un brano che racconta le esperienze e le storie quotidiane in cui si rispecchiano i ventenni della sua generazione. L’artista partecipa poi al brano estivo “Que tal” di Boro Boro, uscito a giugno, un vero e proprio inno alla spensieratezza. Nel 2020 CARA è stata inclusa anche nella rosa degli artisti emergenti selezionati per “Radar Italia”, il programma globale lanciato da Spotify per supportare i nuovi talenti.