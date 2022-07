Stauffer, Petrocelli tra i migliori talenti under 40 di Fortune Italia

CREMONA - Fortune, tra le più autorevoli riviste americane di business ed economia al mondo, pubblica ogni anno una lista dei migliori 40 talenti under 40.

Sul modello della lista realizzata negli Stati Uniti, Fortune Italia ha selezionato tra centinaia di profili di top manager, ricercatori ed innovatori, le 40 personalità italiane di punta per il 2022: giovani professionisti che con il loro impegno quotidiano, contribuiscono non solo all’affermazione personale e delle proprie organizzazioni, ma anche al cambiamento del Paese.

Tra questi, Fortune Italia ha selezionato anche Paolo Petrocelli, il Direttore Generale dello Stauffer Center for Strings di Cremona, inserendo così per la prima volta il profilo di un manager culturale all’interno della lista 40 under 40.

LA MOTIVAZIONE DELLA NOMINA

“Paolo Petrocelli ha saputo dimostrare che cultura, arti ed educazione rappresentano ancora, a livello globale, una delle principali forze positive di sviluppo, crescita e innovazione.” Così la redazione di Fortune motiva la nomina di Petrocelli.

Paolo Petrocelli, 37 anni, si è rapidamente affermato sulla scena europea ed internazionale come uno dei manager culturali di punta della sua generazione. Già Membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro dell’Opera di Roma, della Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena e del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, dopo avere affiancato in qualità di Assistente al Sovrintendente l’attuale Amministratore Delegato della RAI Carlo Fuortes al Teatro dell’Opera di Roma, Petrocelli ha contribuito in maniera decisiva al rilancio dell’Accademia Stauffer di Cremona, tra le istituzioni musicali italiane più prestigiose, di cui oggi è direttore generale.

Tra gli altri giovani talenti nominati per il 2022 da Fortune Italia, figurano: la vicepresidente del Coni, la presidente di Trenord, il country manager di Alibaba.com e il tennista Jannik Sinner.