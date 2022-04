"Young Factor", il punto dei giovani sull'alfabetizzazione economico-finanziaria

MILANO - «Abbiamo promosso "Young Factor" per mettere il coinvolgimento dei giovani nelle decisioni che contano per la nostra comunità al centro dell'agenda delle priorità europee. L'adesione convinta dei maggiori banchieri d'Europa dimostra che questo incontro non solo è possibile, ma è necessario. Del resto ognuno di noi deve offrire alle nuove generazioni delle soluzioni, non possiamo lasciar loro solo debiti e problemi. E le soluzioni più efficaci sono quelle che scaturiscono dal confronto. In questa prospettiva la nostra conferenza internazionale vuole essere una tre giorni di dialogo tra i ragazzi e i grandi protagonisti del sistema bancario europeo per confrontarsi sul cambiamento possibile, discutendo - da pari a pari - intorno a quei concetti economico - finanziari la cui comprensione è fondamentale per affrontare consapevolmente gli avvenimenti del nostro tempo. Essere cittadini attivi, senza accontentarsi di fare i sudditi, richiede oggi una competenza economico-finanziaria che permetta di capire ed interpretare i grandi fatti del mondo. Una competenza da trasferire anche in chiave di "staffetta intergenerazionale", funzionale alla nascita di una futura classe dirigente all'altezza delle sfide che già si scorgono all'orizzonte», ha dichiarato il Presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori Andrea Ceccherini.





«I giovani devono essere messi in condizione di contribuire maggiormente alla competitività del Paese. Puntiamo sulla loro energia per farne la punta avanzata dell’economia reale, noi di Intesa Sanpaolo saremo al loro fianco. Il Pnrr è un importante alleato per fare questo salto in investimenti e progetti pensati per loro Ne beneficerà tutto il Paese», ha commentato Carlo Messina Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo. È con queste parole che Andrea Ceccherini (Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani – Editori) e Carlo Messina (Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo) hanno presentato i protagonisti e i contenuti del convegno "Young Factor – un dialogo tra Giovani. Economia e Finanza", che si terrà il14,15 e 16 Giugno 2022 a Milano, a Palazzo Mezzanotte.



Un grande evento che vedrà intervenire per la prima volta insieme il Vice Presidente della BCE, Luis De Guindos, 6 Governatori di Banche Centrali europee: Mario Centeno (Governatore Banco de Portugal), Pablo Hernandez De Cos (Governatore Banco de Espana), Klaas Knot (Presidente De Nederlandsche Bank), Joachim Nagel (Presidente Deutsche Bundesbanlk), Francois Villeroy de Galhau (Governatore Banque de France) e Ignazio Visco (Governatore Banca d’Italia) insieme al già presidente della BCE, Jean-Claude Trichet e diversi banchieri nazionali e internazionali, oltre ad autorevoli rappresentanti del mondo finanziario. Un confronto aperto con 350 studenti delle scuole secondarie superiori provenienti da diversi paesi europei che si inserisce, oggi, in un particolare contesto storico dove l’importanza di accogliere una strategia comunitaria sul tema dell’alfabetizzazione economico-finanziaria rappresenta un’opportunità unica, capace di incidere sulla ripresa e il futuro dell’Europa. Un’occasione importante, inoltre, per rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea da parte dei giovani.





Insieme ad Andrea Ceccherini (Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori) interverranno ai lavori del convegno: Luca Maestri (Vice Presidente e CFO Apple) e autorevoli rappresentanti del mondo bancario privato nazionale e internazionale tra i quali: Carlo Messina (Consigliere Delegato e Ceo Intesa Sanpaolo), Andrea Orcel (Ceo UniCredit), Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Francesco Profumo (Presidente Acri), Antonio Patuelli (Presidente ABI), Ralph Hamers (Group Ceo UBS) e Christian Sewing (Ceo DeutscheBank). Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, porterà un saluto in apertura del convegno.



A condurre la tre giorni di lavori, la giornalista Maria Latella. Insieme a lei presenti autorevoli giornalisti nazionali ed internazionali che sul palco intervisteranno gli ospiti del convegno. Tra questi: Alessandra Galloni (Direttrice Thomson Reuters) e Matt Murray (direttore The Wall Street Journal),Michele Brambilla (Direttore Quotidiano Nazionale), Dario Di Vico (editorialista Corriere della Sera), Luciano Fontana (Direttore Corriere della Sera), Monica Maggioni (Direttrice TG1 Rai), Maurizio Molinari (Direttore La Repubblica), Fabio Tamburini (Direttore Il Sole 24 Ore).









“YOUNG FACTOR - un dialogo tra giovani, economia e finanza” è il titolo dell’evento che ha come obiettivo quello di discutere a livello internazionale su come far crescere l’alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani e il loro senso di appartenenza all’Unione Europea e prende vita dal progetto di economic and financial literacy chiamato “Young Factor”. È un’iniziativa promossa, ogni anno nelle scuole secondarie superiori italiane, da Osservatorio Permanente Giovani – Editori in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e UniCredit che attualmente è l’iniziativa di economic & financial literacy leader nel Paese per numero di studenti coinvolti: 661.622 nell’anno scolastico (2021/2022).



Il progetto nelle classi è nato dalla volontà dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori di lanciare una nuova sfida civile e sociale, tesa ad elevare il livello di alfabetizzazione economico-finanziaria degli studenti italiani, per contribuire così a colmare quel gap di competitività dei nostri giovani rispetto ai loro coetanei europei. L'obiettivo è quello di costruire un percorso di alfabetizzazione economico-finanziaria per gli studenti delle scuole secondarie superiori italiane, così che possano sviluppare una maggiore consapevolezza e che possano essere in grado di affrontare meglio le scelte per il proprio futuro diventando cittadini più responsabili, più consapevoli e quindi più liberi. Promuovere la crescita di una cultura economico-finanziaria sin dalle scuole superiori vuol dire fornire gli strumenti per una più attenta lettura della realtà e quindi permettere ai giovani un approccio più maturo e critico al loro domani.