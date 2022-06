San Pietro in Cerro, un 2 giugno in festa nel castello

SAN PIETRO IN CERRO - Domani nella cornice del castello di San Pietro in Cerro si terrà la festa organizzata dalla Rete Famiglie Risorsa, un insieme di associazioni piacentine che promuovono nella Bassa il progetto Famiglia Affianca Famiglia. La festa avrà inizio alle 14 e proseguirà fino alle 23.30; saranno presenti un'area ristorazione bio bar a cura di Lumen aps, birre e bevande analcoliche, banchetti espositivi, laboratori artistici e teatrali. L’evento sarà un'occasione per stare insieme in allegria, all'aria aperta, e conoscere numerose iniziative interessanti rivolte a bambini e famiglie nella provincia di Piacenza, allo scopo di puntare l’attenzione sull’importanza di creare una rete di aiuto e sostegno tra famiglie.

Saranno infatti presenti alcune associazioni, ecovillaggi, verranno presentati progetti educativi e gruppi di acquisto solidale. Durante la festa sarà inoltre possibile partecipare ad una visita guidata al Castello. “Per godere appieno della bellezza della serata e gustare una gustosa cena street food - spiegano gli organizzatori -, i partecipanti sono invitati a portare una coperta per stendersi sul prato e una luce portatile”. Dopo le 21 il parco del castello si accenderà con la messa in scena dello spettacolo teatrale “Leggende”, prodotto da Teatroallosso e Compagnia Omphaloz. L’evento è ad accesso gratuito, ma per partecipare è necessaria la prenotazione al link: www.affiancafamiglia.org/fafesta.



Famiglia Affianca Famiglia è una forma di volontariato familiare che prevede l’affiancamento di due famiglie per un aiuto reciproco, soprattutto tra famiglie che non hanno alle spalle una solida rete di parenti e amici cui fare affidamento nel momento del bisogno. Il progetto sarà presentato alle 18.30 nel salone d’onore del castello. La Rete Famiglie Risorsa è composta da Lumen, Dalla Parte dei Bambini onlus, GeKa Castelvetro, Age Podenzano, Age Carpaneto e Age Cadeo.