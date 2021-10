Cosa fare nel weekend?

Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre vietato annoiarsi o chiedersi cosa fare! Diverse sono le opzioni per il tempo libero nel weekend proposte dal territorio. Ecco alcuni esempi:

Si apre venerdì la stagione d'opera del Teatro Ponchielli con il titolo più popolare del compositore pesarese Gioachino Rossini. A fare da capofila de Il Barbiere di Siviglia sarà il Teatro Sociale di Como e a ricoprire gli impegnativi ruoli del capolavoro rossiniano vedremo i vincitori del 71° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici. Un nuovo allestimento curato dalle sapienti mani di Ivan Stefanutti, già ospite delle produzioni di OperaLombardia nel 2014 con Adriana Lecouvreur, e famoso soprattutto per i suoi eleganti tratti stilistici. La buffa partitura rossiniana sarà letta dal giovanissimo Jacopo Rivani, già conosciuto al pubblico del Ponchielli per aver diretto nel 2017 Ettore Majorana.

Nei giorni di sabato e domenica, dalle 10 alle 20, torna il Vanita's Market nei Giardini Pubblici di Piazza Roma nel centro di Cremona. Il mercato è dedicato a vintage, handmade e marchi emergenti, al riciclo e all’autoproduzione artigianale nella moda e nel design, ed è composto da una quarantina di espositori selezionati provenienti da tutta Italia.

Numerosi e interessanti anche gli appuntamenti programmati in questo fine settimana dagli organizzatori della kermesse cremasca "I Mondi di Carta". Gli incontri si svolgeranno negli spazi del centro culturale Sant'Agostino. Tra i nomi di spicco in programma per domenica il giornalista Mario Calabresi e l'immunologo Alberto Mantovani (ore 17) il cuoco e conduttore Andrea Mainardi (ore 15.30), il comico e formatore Enrico Bertolino (ore 18.30).

Per scoprire tutti gli incontri della rassegna e tanti altri appuntamenti del weekend visita bit.ly/2YoIxsX