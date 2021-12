ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Vax Day: un anno fa le prime dosi. «E la battaglia continua». Elisa Maffioli, nuovo prestigioso incarico in Usa per la ricercatrice cremasca. Raddoppio del ponte della Paullese, arrivato il via libera dal Mite. Casalmaggiore, Razzia dei ladri al Lady Cafè: bottino scarso ma danni ingenti. Il Giallo di Capodanno: l'ispettore Stucky e lo zio Cyrus a Cremona