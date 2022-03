E' il cibo salato a regalare la felicità, il dolce consola

CREMONA - È il cibo salato ad essere più facilmente associato alla felicità (62%). La tipologia conquista il podio assieme al senso di rigenerazione (55%) e al relax (49%). Il cibo dolce consente invece di esprimere gioia con il 61% delle preferenze, seguito da dolcezza (55%) e consolazione (51%). Il cibo croccante genera un senso di ricarica nel 59% dei casi, seguito dal piacere (53%) e dalla soddisfazione (46%).

E' quanto emerge da una ricerca su cibo, emozioni e sensazioni di Uber Eats (piattaforma statunitense di ordini e consegna di cibo online) su 1.200 persone tra i 20 e i 50 anni in Italia e realizzato in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, celebrata ieri 20 marzo. L’indagine, finalizzata ad analizzare come il cibo sia entrato sempre di più nella sfera emozionale delle persone e come sia capace di trasmettere sensazioni positive, registra che mentre si assapora un cibo che piace l’emozione dominante è quella della felicità con il 71% delle preferenze, seguita dal piacere (64%) e dalla serenità (61%).

Relativamente alla tipologia di cibo o piatto maggiormente associato alla sensazione di felicità, la cioccolata la fa da padrona, sul podio con pizza e tiramisù, con la frutta in fondo alla classifica. Con lo studio risulta inoltre che per il 61% degli intervistati l’odore del cibo è legato a ricordi felici e il gusto è la sensazione dominante nel decidere cosa mangiare (63%). Infine un piatto di colore caldo suscita prima di tutto energia (54%), in secondo luogo calore (47%) e sicurezza (39%). Le pietanze di colore freddo ispirano tranquillità (54%), appagamento (47%) e contentezza (33%) (ANSA)