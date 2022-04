Covid, 3 ricoveri in meno in terapia intensiva, 265 casi nel Cremonese

CREMONA - Con 67.713 tamponi eseguiti, è di 8.598 il numero di nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia, 265 nella provincia di Cremona, con un tasso di positività che sfiora il 12,7%, in aumento rispetto al 12,2% di ieri. Stabili i ricoveri che sono 35 in terapia intensiva (tre meno di ieri) e 1.126 negli altri reparti (in aumento di uno). Sono invece stati 57 i decessi, nessuno nel Cremonese, che portano il totale da inizio pandemia a 39.597. (ANSA)

IL NUMERO DI CASI PER PROVINCIA