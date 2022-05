Covid, discesa dei ricoveri, 29 casi nel Cremonese

CREMONA - A un drastico calo dei tamponi effettuati (effetto della festività del primo maggio), consegue una netta diminuzione dei casi di Coronavirus accertati in regione: su 13.369 tamponi effettuati sono 1.673 i positivi accertati, 29 nella provincia di Cremona. Il tasso di positività è al 12,5%. Il calo, fortunatamente, riguarda anche i ricoveri, in diminuzione costante: -1 in terapia intensiva e -6 nei reparti ordinari. 31 i decessi.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA