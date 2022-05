A2A: utile sale a 201 milioni, ricavi più che raddoppiati

MILANO - A2A chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto a 201 milioni di euro, in crescita del 47,8% rispetto ai 136 milioni di euro dello stesso periodo del 2021, con il contributo derivante dalla cessione di alcuni asset immobiliari. In aumento anche i ricavi che si attestano a 5,54 miliardi, in crescita del 155% rispetto al primo trimestre del 2021, con l'effetto dell’incremento dei prezzi delle materie prime energetiche, a cui è corrisposto un analogo incremento dei costi di approvvigionamento. Il margine operativo lordo è pari a 389 milioni di euro, in diminuzione del 2% rispetto primo trimestre 2021. Nei primi tre mesi dell’anno gli investimenti ammontano a 186 milioni (+20%).

L’utile netto ordinario di pertinenza del Gruppo A2A risulta pari a 106 milioni di euro, in diminuzione di 30 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2021. La variazione è riconducibile alla diminuzione del risultato operativo netto in parte compensata dalla contrazione delle imposte legata al minor reddito imponibile. Nel primo trimestre del 2022, A2A ha prodotto energia per 73 Gwh da fonti fotovoltaiche ed eoliche, rispetto ai 31 Gwh dello stesso periodo del 2021. Il gruppo, inoltre, si è aggiudicato 5,4 Gw di capacità, di cui 1,3 Gw di nuova capacità nell’asta del capacity market per l’anno di consegna 2024. Prosegue l’impegno di A2A anche sul fronte della finanza sostenibile. A marzo la società ha collocato con successo il suo secondo Sustainability-Linked Bond per 500 milioni di euro collegato al raggiungimento di un target al 2024 di sostenibilità relativo alla capacità installata da fonti rinnovabili. A seguito di questa operazione la quota di debito sostenibile sul totale del debito lordo di Gruppo al 31 marzo 2022 ha raggiunto il 49%. (ANSA)