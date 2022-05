Covid, aumentano i ricoveri, 158 casi in provincia, 1 morto

CREMONA - Sono 6.963 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in regione, a fronte di 55.669 tamponi effettuati. In provincia di Cremona si contano 158 nuovi positivi e il tasso di positività sale leggermente raggiungendo il 12,5% (ieri era all'11,3%). Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+36), che ritornano a superare la quota dei 900, mentre diminuiscono le terapie intensive (-3). Sono 26 i nuovi decessi registrati in regione, 1 nella provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA