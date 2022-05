Covid, ricoveri stabili, 108 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 37.369 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore, sono 3.290 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati a livello regionale, 108 sono nella sola provincia di Cremona. Il tasso di positività è all'8,8% e i ricoveri in reparti ordinari scendono di 2 unità, mentre quelli in terapia intensiva rimangono stabili a quota 35 in tutta la regione. 6 i nuovi decessi registrati a livello regionale.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA