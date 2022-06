Giornata Mondiale del Latte, a CremonaFiere i protagonisti in convegno. Diretta dalle ore 9.30

CREMONA - Primo giugno: Giornata mondiale del latte. Una giornata internazionale istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura fin dal 2001 per riconoscere l'importanza del latte come alimento globale.

La sostenibilità economica, sociale ed ambientale e la filiera cremonese del latte saranno i protagonisti del convegno che la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi organizza oggi in occasione della Giornata Mondiale del Latte. L’appuntamento è alle 9.30 (diretta su www.laprovinciacr.it e sui canali social de La Provincia di Cremona e Crema) al Padiglione 1 del Centro Congressi di CremonaFiere. Dopo i saluti di Riccardo Crotti (presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e di Confagricoltura Lombardia), del sindaco Gianluca Galimberti e di Mirko Signoroni, presidente dell’amministrazione provinciale, sarà il direttore de La Provincia, Marco Bencivenga, a moderare la tavola rotonda con il sottosegretario Gian Marco Centinaio, Massimiliano Giansanti (presidente di Confagricoltura), Piero Frazzi (Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia e Emilia Romagna), Guendalina Graffigna (Psicologia dei consumi), Giovanni Guarneri (coordinatore nazionale del settore per l’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari) e Marco Trevisan (preside di Scienze agrarie, Cattolica).