Sushi Day, il 18 giugno la festa che celebra la cucina giapponese

CREMONA - Torna domani, 18 giugno, la giornata internazionale del sushi, piatto della cucina giapponese realizzato con riso insieme ad altri ingredienti come pesce e alghe nori. L’alimento è proposto crudo, e in alcune versioni cotto, ed è servito appoggiato sul riso, arrotolato in una striscia di alga, disposto in rotoli di riso. La proposta può andare dal tradizionale Uramaki (rotolini di riso con all’interno una foglia di alga nori arrotolata e il ripieno) al Sashimi, preparato con pesce o molluschi freschi, ma anche con carne, tagliata sottile.

Secondo dati elaborati da Uber Eats (piattaforma di ordinazione e consegna di cibo), la cucina tradizionale del Giappone è diventata uno dei piatti preferiti in Italia, con gli Uramaki Tiger Roll sul podio. In particolare le opzioni «tradizionali» come Uramaki Tiger Roll e Sashimi Salmone rimangono le più popolari, altre opzioni come Sashimi Maguro e Hosomaki Salmone, oltre a Futomaki Fritto, conquistano invece terreno - secondo Uber Eats - nei menu. Dall’indagine, effettuata su dati statistici interni della piattaforma Uber Eats e relativi al periodo giugno 2021- giugno 2022, risulta che gli italiani preferiscono mangiare il sushi per cena, in particolare alle 19 (orario emerso come più popolare tra gli ordini a domicilio).

L'uramaki «caprese» unisce la tradizione gastronomica giapponese e quella italiana

Nella speciale classifica delle città sushi lovers del food delivery Deliveroo, in testa risulta esserci Mirandola (Modena) davanti a Nuoro e Campobasso. Tra le specialità preferite, Uramaki davanti a Nigiri ed Hosomaki. Per il Sushi Day Deliveroo, in collaborazione con Basara Sushi a Milano, propone un «sushi all’italiana»: una special edition di uramaki «caprese» che unisce la tradizione gastronomica giapponese e quella italiana, accompagnando a ingredienti tipici del sushi, sapori nostrani come la mozzarella, il pomodoro, il prosciutto crudo ed il basilico. (ANSA)