Covid, ricoveri in aumento, 130 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 27.980 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 5.009 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati, 130 solo nella provincia di Cremona. Il tasso di positività in leggera discesa: oggi al 17,9%, ieri era al 18,2%. Cala di 1 unità il numero di ricoveri in terapia intensiva mentre aumenta di 21 unità quello dei ricoveri in reparti ordinari. Sono 6 i decessi registrati in regione.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA