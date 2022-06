Covid, contagi in impennata: tasso di positività al 22,2%

CREMONA - Il bollettino odierno dei contagi da Covid-19 registra in Lombardia 9.900 nuovi casi a fronte di 44.586 tamponi effettuati. 228 nuovi casi registrati nella sola provincia di Cremona. Il tasso di positività è schizzato al 22,2%, non raggiungeva livelli così alti da mesi, e con esso sono anche aumentati i ricoveri in reparti normali: 49 in più nelle ultime 24 ore, mentre le terapie intensive rimangono stazionarie a un numero complessivo di 16 ricoveri in tutta la regione. Sono 9 i decessi registrati in Lombardia, nessuna vittima nella provincia di Cremona.

