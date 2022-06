Covid, contagi alle stelle, il tasso di positività schizza al 29,7%

CREMONA - In Lombardia i contagi impennano vertiginosamente: sono 25.132 i positivi registrati a fronte di 84.452 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 700 i contagi registrati in provincia di Cremona. Il tasso di positività sale al 29,7% quando ieri era all'11,2%. Nonostante l'ondata di contagi è moderato l'aumento dei ricoveri: 4 in più in terapia intensiva e 17 in più nei reparti ordinari. 9 i decessi registrati in regione.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA