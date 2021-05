Morte di Davide Astori, un anno al medico Galanti

FIRENZE (3 maggio 2021) - Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato privo di vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine, mentre era con la squadra viola. Galanti, unico imputato, era accusato di omicidio colposo per due certificati di idoneità rilasciati al giocatore, quando era direttore sanitario di medicina dello sport dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. (ANSA)