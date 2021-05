Esplosione in fabbricato a Gubbio, un morto

GUBBIO - Un uomo è morto a seguito dell'esplosione in un fabbricato annesso a un'azienda in località Canne Greche, a Gubbio. Tre persone sono state estratte vive dai vigili del fuoco, mentre un'altra risulta dispersa. "A nome mio e dell'intera comunità umbra esprimo la piu' sincera vicinanza ai lavoratori, e alle loro famiglie, coinvolti nell'esplosione avvenuta nell'Eugubino questo pomeriggio" - afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - "Proprio a qualche giorno di distanza dal Primo maggio in cui si è celebrato il valore ed il diritto al lavoro, arriva questa terribile sciagura, che colpisce Gubbio e tutta la nostra regione, che ci ricorda e soprattutto ancora una volta ci impegna, ognuno per le proprie competenze e al di là della retorica, a fare quanto più possibile affinché non si perda la vita mentre si sta svolgendo il proprio lavoro". . mgg/com 07-Mag-21 21:07