Governo: per Draghi nessun compenso per carica premier

ROMA - Mario Draghi non percepisce alcun compenso di nessuna natura connesso alla carica di presidente del Consiglio. È quanto si legge nella pubblicazione, sul sito di Palazzo Chigi, dei dati e documenti del Presidente Mario Draghi relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. Il reddito del premier del 2020, anno fiscale 2019, secondo l’ultima dichiarazione pubblicata sul portale «amministrazione trasparente» della Presidenza del Consiglio, ammonta a poco più di 580 mila euro (581.665 euro). Nella dichiarazione Draghi dichiara poi il possesso di dieci fabbricati (uno a Londra) - alcuni in comproprietà e uno in comunione dei beni - e sei terreni. (ANSA)