Vaccini, Figliuolo "L'Italia quando fa squadra vince"

ROMA - "L'Italia quando fa squadra vince. Noi non abbiamo bisogno di niente, abbiamo gia' tutto; abbiamo le infrastrutture, i medici, gli infermieri, gli operatori amministrativi, l'associazionismo, il mondo del volontariato. Quando si fa insieme si vince". Cosi' a "Dritto e rovescio" su Rete4 il commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. "Da lunedi' iniziamo le prenotazioni per i 40enni, poi a giugno passeremo agli under 40. Noi puntiamo a vaccinare entro luglio il 60% della popolazione", afferma Figliuolo puntando "l'obiettivo dell'immunita' di gregge per fine settembre. Spero che con un afflusso massiccio di vaccini il piano proceda sempre piu' spedito". "Abbiamo gia' verificato le capacita' delle grandi aziende, ne abbiamo oltre 730 che si sono iscritte al nostro progetto. Da giugno partiremo con le grandi aziende. Dobbiamo intercettare la ripresa economica al piu' presto", sottolinea Figliuolo assicurando che "il ritardo lo recupereremo a giugno, quando arriveranno piu' dosi. Io mi attendo tra 20-25 milioni in quel mese". . tai/fsc/red 13-Mag-21 22:35