Gimbe, per capire effetti riaperture ancora una settimana

ROMA - Solo dalla prossima settimana potremmo iniziare a vedere sulla curva dei nuovi casi gli effetti delle riaperture graduali che, dal 26 aprile hanno tinto progressivamente di giallo tutta l’Italia, eccetto la Valle d’Aosta. A sostenerlo è il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta in un’analisi per l’ANSA sull'andamento della pandemia e la situazione vaccinale. «Se l’entità della risalita della curva epidemiologica rimane strettamente legata all’aderenza ai comportamenti individuali, quella dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva, oltre che dei decessi, è condizionata dalla rapidità con cui saranno coperti, almeno con una dose di vaccino, le persone fragili e gli over 60, la cui la copertura è ancora insufficiente», spiega.

Ancora oltre 5 milioni di persone a rischio elevato di ospedalizzazione sono ancora totalmente scoperte dalla protezione vaccinale. Solo il 9,1% degli over 80 a non aver ricevuto nemmeno la prima dose, la percentuale sale al 23,1% della fascia 70-79 e al 42,4% per quella 60-69 anni. E' quanto spiega il presidente di Fondazione Gimbe Nino Carbabellotta. "Ecco perché, pur di fronte al netto miglioramento in atto - spiega Cartabellotta - non conoscendo ancora chiaro il reale impatto dell’Italia tutta gialla sulla curva epidemiologica è fondamentale rispettare la gradualità nelle riaperture, senza imprudenti salti in avanti. Gradualità che, insieme al completamento della copertura vaccinale negli over 60 e al rigoroso rispetto delle misure individuali, rappresenta la chiave di volta per affrontare questa fase della pandemia. ricovero (-90%) e di decesso (-95%)». (ANSA)