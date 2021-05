Sileri, chiesto valutare certificato vaccinale da 6 a 12 mesi

ROMA - «Si ha già la certezza della durata del vaccino a 8 mesi, che dovrebbe arrivare ad un anno. Il certificato di durata vaccinale a 6 mesi dovrebbero essere rivalutato e riconsiderato, ho chiesto al direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza di valutare lo slittamento di altri 6 mesi». lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri durante la trasmissione Domenica in rispondendo ad una domanda sulla copertura per quanti sono stati vaccinati da fine dicembre come i medici e gli infermieri.

«La prova indiretta che la copertura è più lunga arriva dalla UK dove hanno cominciato a vaccinare da novembre». E per controllare la durata della copertura vaccinale SIleri ha spiegato che sarà necessario fare un’indagine sierologica a campione, ma i costi dei test, ora alti, si calmiereranno così come è avvenuto anche per il tampone e potrebbero essere rimborsati «dove necessario». (ANSA)