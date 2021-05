L'ira di Trump, non vogliono farmi candidare

WASHINGTON - "Vogliono ridurmi al silenzio e cancellare i milioni di voti che ho ricevuto, perchè non vogliono che Donald Trump corra di nuovo": così l'ex presidente americano commenta la notizia delle indagini penali sulla Trump Organization avviate dalla procuratrice generale dello stato di New York.

La Trump Organization, holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è oggetto di una inchiesta penale: lo ha annunciato martedì il procuratore dello Stato di New York. "Abbiamo informato la Trump Organization che la nostra indagine su questa organizzazione non è più esclusivamente di natura civile", ha detto un portavoce del procuratore Leitia James. "Stiamo ora indagando attivamente sull'Organizzazione Trump in sede penale, insieme al procuratore di Manhattan", ha aggiunto. (ANSA)