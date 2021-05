DS 9 entra nel futuro attraverso lo smart access

ROMA - Raffinata e tecnologica: DS 9 E-Tense da una parte attinge dallo stile del suo glorioso passato, dall'altra entra nel futuro di moderni sistemi elettronici. L'obiettivo continua a rimanere l'originale ambizione di sovvertire gli schemi, aprendo le porte di un universo premium fatto per sorprendere e gratificare, grazie a dettagli che si sommano nel conferire una nuova esperienza d'uso. E' cosi' anche per il sistema DS Smart Access, con cui l'autorizzazione di accesso alla vettura viene trasferita allo smartphone. In pratica, non occorre avere con se' la chiave dell'auto per accedere e avviare DS 9 E-Tense. Sfruttando il protocollo di trasmissione Bluetooth, quindi anche senza la rete Gsm, il nostro smartphone Apple oppure Android diventa la nuova chiave di accesso alla vettura. Quando l'auto si sblocca, fuoriescono le maniglie a scomparsa, una appagante magia che nuovamente unisce stile e tecnologia. A questo punto, e' possibile salire su DS 9 E-Tense e premere il pulsante di accensione. Questa esclusiva funzionalita' apre anche la strada all'auto condivisa, grazie alla possibilita' di autorizzare altri cinque utenti. Dall'app MyDS e' infatti possibile delegare e autorizzare l'accesso e l'avviamento di DS 9 E-Tense a un altro smartphone, all'occorrenza definendo anche una specifica fascia oraria. DS 9 E-Tense sembra voler tracciare un solco tra passato e futuro, fissando nuovi standard che ne definiscono con convinzione l'appartenenza all'universo premium. . ads/com 24-Mag-21 15:41