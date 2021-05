Cei: Italia provata da pandemia, Recovery è un'opportunità

ROMA - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) "può essere una occasione importante di crescita collettiva", "questo Piano può inoltre diventare un'opportunità per rilanciare l'economia del Paese, dando respiro e ristoro ad una società provata dalla persistente emergenza sanitaria, che sta producendo effetti molto pesanti sulla situazione socio-economica". Lo ha sottolineato il Presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, introducendo questa mattina i lavori dell'Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana.

I vescovi italiani chiedono maggiore impegno sulla sicurezza sul lavoro. "A proposito di lavoro, chiediamo un'attenzione perché questo avvenga sempre in condizioni sicure. Basta morti sul lavoro! È un'emergenza da affrontare: servono una strategia e una forte iniziativa nazionale che coinvolga tutti, Governo, Istituzioni e cittadini. Ci auguriamo che si proceda in tal senso", ha detto il Presidente della Cei.

I vescovi italiani chiedono alle istituzioni di sostenere gli arrivi in sicurezza dei migranti. "La Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i suoi Uffici nazionali, ha garantito l'arrivo in Italia e l'accoglienza in sicurezza - ha ricordato il Presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti - di oltre mille profughi dal Medio Oriente e dall'Africa, dimostrando che è possibile un'alternativa agli ingressi irregolari e alle morti in mare, su cui un giorno sarà severo e inappellabile il giudizio di Dio: 'Dov'è tuo fratello?'".