Zentiva in campo per la "Partita del Cuore"

ROMA - Zentiva, azienda leader nella produzione di farmaci di qualita' e accessibili e di prodotti di automedicazione, ha deciso di sostenere un evento che unisce sport e solidarieta', diventando per la prima volta Main Sponsor della "Partita del Cuore", giunta alla sua 30a edizione, che si disputera' all'Allianz Stadium di Torino il 25 maggio alle ore 21.30. "Oltre a confermare il continuo commitment di Zentiva nel sociale - non ultima, la collaborazione con Banco Farmaceutico che ha messo disposizione farmaci ai piu' bisognosi - questa nuova sponsorship ribadisce il suo forte legame con il mondo dello sport, simbolo di energia, passione e nello stesso tempo importante alleato per la promozione di uno stile di vita sano e del benessere, in linea con i valori dell'azienda che da sempre ha a cuore la salute delle persone, offrendo un portfolio di farmaci di qualita' a prezzi accessibili, che coprono le principali aree terapeutiche", si legge in una nota. A sfidarsi a sostegno dell'Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, ci saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. Tra i volti noti che scenderanno in campo in una staffetta di solidarieta' anche Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random e l'ex interista Maicon. La partita sara' trasmessa per la prima volta in esclusiva sulle reti Mediaset, in prima serata su Canale 5. "La nostra mission e' prenderci cura della salute delle persone fornendo farmaci di qualita' a prezzi accessibili. In questo particolare momento storico riteniamo che la responsabilita' sociale dell'Azienda sia ancora piu' importante e siamo onorati di poter sostenere un progetto volto alla ricerca contro il Cancro, ancora causa di circa 10 milioni di decessi all'anno in tutto il mondo, attraverso un appuntamento storico giunto alla 30a edizione e al fianco di campioni che non si risparmiano diventando un grande esempio sociale", afferma Cinzia Falasco Volpin, General Manager di Zentiva Italia. . sat/com 25-Mag-21 11:57