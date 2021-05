Peugeot elettrifica la mobilita' al torneo Roland-Garros 2021

Storico partner ufficiale del torneo di tennis del Roland-Garros (Open di Francia) per il 38° anno consecutivo, Peugeot fornira', per la prima volta nel 2021, una flotta di veicoli 100% elettrificati per il trasporto di giocatori, VIP e addetti. Il marchio del leone fa cosi' dell'Open di Francia il primo evento sportivo di livello mondiale ad essere associato ad una mobilita' totalmente elettrificata. Composta per due terzi da modelli ibridi plug-in e per un terzo da modelli 100% elettrici, la flotta di 162 veicoli presente al Roland-Garros ha un impatto ambientale eccezionalmente basso: le emissioni medie di CO2 per veicolo sono di soli 22,7 g per chilometro e sono 7,5 volte inferiori a quelle del 2019. Questa riduzione sostanziale delle emissioni dimostra la volonta' di Peugeot di contribuire in modo significativo a preservare la qualita' dell'aria della zona di Porte d'Auteuil a Parigi. Dimostra anche la ricchezza della gamma in termini di veicoli eco-responsabili con basse emissioni di CO2. Il torneo parigino del Grande Slam sara' anche l'occasione per Peugeot di presentare, davanti alle telecamere e a un pubblico mondiale, la sua nuova immagine di marca caratterizzata anche da un logo ridisegnato, cosi' come la sua nuova vetrina tecnologica, la nuova 508 Peugeot Sport Engineered. Quanto a Novak Djokovic, N°1 del mondo della classifica ATP e ambasciatore Peugeot, il campione indossera' il brand del leone sulla sua polo, in tutte le sfide che affrontera' sui campi in terra battuta del Roland-Garros. . tvi/com 26-Mag-21 16:21