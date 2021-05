Calcio: media, Zidane lascia la panchina del Real

MADRID - Zinédine Zidane ha annunciato al Real Madrid e ai suoi giocatori che lascerà il suo posto da allenatore, riportano oggi due media spagnoli. «La decisione è definitiva e il tecnico francese lo ha comunicato ai dirigenti del club e alla squadra», scrive sul suo sito web il quotidiano sportivo As senza precisare le sue fonti. Sulla stessa linea Marca, l’altro importante quotidiano sportivo con sede nella capitale spagnola, che cita quanto scritto dal giornalista italiano Fabrizio Romano sul suo account Twitter: "Il Real e Zidane pubblicheranno entrambi a breve un comunicato ufficiale per annunciare che si separeranno». Il francese, sotto contratto fino al 30 giugno 2022 ma annunciato da tempo in partenza dalla stampa spagnola, sabato aveva detto che avrebbe discusso con il Real del suo futuro nei "prossimi giorni». (ANSA-AFP)