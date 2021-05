Eletto il nuovo Comitato esecutivo di Aiop, Cittadini "Buon lavoro"

ROMA - Questa mattina si e' riunito il Consiglio nazionale Aiop - Associazione Italiana Ospedalita' Privata - che ha eletto il vicepresidente, l'amministratore tesoriere e i sei componenti del Comitato esecutivo per il triennio 2021-2024. Per la carica di vicepresidente e' stato eletto Gabriele Pelissero; per quella di tesoriere, Fabio Marchi. I componenti dell'Esecutivo nominati sono stati: Federico Guidoni, Carla Nanni, Andrea Pirastu, Giuseppe Puntin, Potito Francesco Pio Salatto, Ettore Sansavini. "Auguro buon lavoro ai colleghi del Comitato esecutivo nazionale Aiop - ha detto la presidente Barbara Cittadini - con i quali affronteremo gli impegni che ci attendono nel prossimo triennio. L'obiettivo comune e' quello di proseguire i progetti gia' iniziati, tenendo conto delle mutate esigenze della domanda di salute alla quale siamo e saremo chiamati a rispondere". "Sono sicura - ha aggiunto - che il nuovo Comitato esecutivo nazionale sapra' affrontare, con la giusta determinazione e professionalita', i temi e gli interessi legittimi e diffusi delle strutture che rappresentiamo, correlati al nostro ruolo di componente di diritto privato del SSN. Eguale impegno sara' dedicato, anche, a garantire il nostro contributo alla riforma strutturale del SSN, nel suo complesso, per migliorarne la competitivita', in un'ottica di crescita qualitativa e di migliore e maggiore fruibilita' ai servizi sanitari da parte dei cittadini". . fsc/com 27-Mag-21 16:13