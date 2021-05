Covid, 3.738 nuovi casi e 126 decessi in 24 ore

ROMA - In discesa i nuovi casi di coronavirus in Italia. Dai 4.147 rilevati il 27 maggio ai 3.738 del 28. Il tasso di positivita' scende ad uno dei livelli piu' bassi mai registrati, 1,49% per via dei tamponi processati, 249.911. Sono questi i dati forniti dal Ministero della Salute nel suo consueto bollettino. Giu' i decessi: 126 (-45). Sono 10.543 i guariti mentre gli attuali positivi sono 246.270 con un calo di 6.923 in 24 ore. Forte riduzione dei ricoveri nei reparti ordinari. I degenti sono 7.192 (-515), discesa che si registra pure nelle terapie intensive, 1.142 (-64) ma con 41 ingressi (+3). In isolamento domiciliare vi sono 237.936 persone. La regione con il maggior numero di casi e' la Lombardia (661), seguita da Campania (477) e Sicilia (418). Al contrario in Valle d'Aosta si registrano 4 nuovi contagiati. . tai/sat/red 28-Mag-21 17:57