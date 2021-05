Helbiz e Vox lanciano un nuovo servizio per scoprire le bellezze di Roma

ROMA - Helbiz, leader globale nella micro-mobilita' e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. e dell'acquisizione di MiMoto Smart Mobility, leader italiano del mercato dello sharing di motorini, e Vox, leader globale delle soluzioni tecnologiche per il turismo e la cultura, presentano un progetto nato dalla collaborazione con la app POPguide di VOX, per sostenere il turismo nella capitale e in Italia. Grazie a questo nuovo servizio integrato all'interno dell'app Helbiz sara' possibile visitare in monopattino o bici elettrica i punti storici delle citta' e i siti culturali di interesse, ascoltando l'audioguida dedicata. Il tutto all'insegna della visione di Helbiz che ha nell'innovazione, nella tecnologia e soprattutto nel concetto di Intramobilita' Urbana le basi comuni che condivide con Vox e con la citta' di Roma. In particolare, si legge in una nota, gli utenti iscritti a Helbiz potranno acquistare due pacchetti che garantiscono accesso illimitato a tutte le audioguide multilingue della citta', a questo punto, all'interno dell'app si aprira' una mappa che mostrera' i punti turistici della citta', selezionabili per audioguida. Grazie a questo sistema, gli utenti potranno visitare Roma muovendosi in maniera agile e sostenibile, fermandosi nei luoghi di interesse per ascoltare l'audioguida dedicata. Ogni guida dura in media 60 secondi, una pausa ideale per un giro turistico che permetta di vivere la citta' in modo smart, dinamico e personalizzato. POPGuide e' uno strumento tecnologico gia' consolidato da anni ed utilizzato da milioni di utenti in tutte le citta' del mondo La scelta di Helbiz di lanciare questo servizio nella Capitale a un anno dall'inizio del servizio a Roma, lo scorso 28 maggio, sottolinea la nota, e' la conferma dell'impegno costante ad innovare per offrire ai cittadini e ai turisti un nuovo modo per scoprire e vivere al meglio Roma. Durante quest'anno di attivita', sono gia' stati percorsi oltre 630 mila km di micro-mobilita' elettrica targata Helbiz. I romani hanno dimostrato grande apprezzamento per questo sistema di micro-mobilita' in sharing con piu' di 600 mila corse per spostarsi in maniera agile e sostenibile con una media chilometrica per singola corsa di 2,5 km in circa 14 minuti medi. Il dato piu' rilevante e' senza dubbio il risparmio di CO2 che questo ha consentito, pari a oltre 2 mila tonnellate, un dato incredibile in una citta' ad alta densita' di popolazione come Roma. Un contributo concreto importante. "Questo nuovo servizio offerto da Helbiz e Vox rappresenta un ottimo connubio tra cultura e mobilita' elettrica e sostenibile, all'insegna dell'innovazione tecnologica - dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. E' uno strumento molto utile e originale per conoscere lo straordinario patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale della nostra citta', la prima in Italia anche per i servizi di sharing di mezzi di micromobilita'". "Supportiamo la ripartenza di un settore strategico come il turismo in Italia cominciando proprio dalla capitale, citta' simbolo di storia e cultura riconosciuta nel mondo - ha commentato Matteo Tanzilli, Head of Public Affairs di Helbiz. "Metteremo a disposizione sulla nostra app delle audioguide sviluppate con il nostro partner Vox con dei percorsi esclusivi che permetteranno a tutti i turisti di rivivere ascoltando i millenari anni di storia della nostra citta' in maniera piu' che sostenibile ed in totale sicurezza. In questo momento storico e' importante che le aziende private supportino ognuno per le proprie possibilita' la ripartenza delle nostre attivita'". "Lo sviluppo digitale consentira' di offrire nuove ed innovative modalita' per godere dell'esperienza turistica - commenta Fabio Primerano CEO Vox Group - I visitatori potranno vivere le citta' d'arte decidendo in autonomia e liberta' quando e come scoprire i luoghi meravigliosi oltre a poter personalizzare i percorsi sulla base dei propri interessi. Lo sviluppo della digitalizzazione di servizi e strumenti consente inoltre l'accesso ad una quantita' di dati che permette la profilazione nel dettaglio e la conoscenza degli interessi e delle preferenze degli utenti consentendo sviluppi mirati in base ai dati rilevati. Un circolo virtuoso volto al miglioramento dei servizi offerti". Il servizio, lanciato oggi a Roma, sara' attivo a seguire anche nelle citta' dove Helbiz e' presente con le sue soluzioni di monopattini, biciclette elettriche e scooter elettrici quali Milano, Napoli, Torino, Firenze, Verona, Genova, Bari, Pescara, Cesena, Ravenna, Parma, Pisa, Latina, Napoli, Modena, Palermo, Ferrara, Rimini. . vbo/com 28-Mag-21 19:54