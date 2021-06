Vaccini, Figliuolo "Giugno il mese della svolta"

ROMA - "L'Italia quando fa squadra vince, non sono parole, sono fatti. Oggi supereremo le 35 milioni di somministrazioni e questo da' l'idea di cosa si stia facendo insieme, con le buone pratiche, come quelle di oggi". Lo ha detto il generale dell'esercito e commissario all'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'Hub vaccinale all'Auditorium della tecnica nella sede di Confindustria a Roma. "Si costruisce una capacita' a favore dei cittadini oltre 2500 punti vaccinali - ha aggiunto -. L'Italia ha gia' tutto, basta avere buona volonta' e i numeri ci stanno dando ragione, oggi siamo al 91% degli over 80. Dobbiamo andare avanti". "Ieri Aifa - ha ricordato Figliuolo - ha dato la possibilita' di vaccinare dai 12 anni in su, ossia altri 2,3 milioni e su questo dobbiamo affidarci ai pediatri di libera scelta. A giugno daremo la spallata, il mese di svolta con oltre 20 milioni di vaccino in arrivo, stiamo distribuendo in queste ore oltre 3 milioni di dosi di Pfizer. Gli accordi sono stati fatti con tutte le associazioni, dal 3 cominceremo a vaccinare in maniera massima le classi produttive, fabbriche, aziende e tutto il settore turistico alberghiero". . mac/sat/red 01-Giu-21 17:06