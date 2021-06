Nuovo logo Peugeot arriva nelle concessionarie italiane

ROMA - Lo scorso 25 febbraio, il nuovo logo Peugeot ha inaugurato un'inedita stagione del Marchio che ha fatto la sua originale apparizione oltre 210 anni fa. Oltre due secoli di storia scanditi dall'evoluzione dell'azienda e dai suoi prodotti in diversi settori merceologici: dalle auto alle biciclette, agli scooter, ai macina sale e pepe, ai tanti utensili da cucina come i coltelli, agli elettrodomestici, agli attrezzi da lavoro come trapani e levigatrici, all'abbigliamento. Prodotti che in moltissimi casi sono ancor oggi esistenti e continuano a mostrare con orgoglio l'emblema del Leone. L'ultima veste grafica del logo sembra anticipare il futuro, mostrando il linguaggio di una contemporaneita' che i veicoli Peugeot continuano ad esibire con fierezza. Un logo bidimensionale per essere ancor piu' efficace nel mondo digitale di oggi. Un logo che prende spunto dalla storia passata, ma che proietta nel futuro l'immagine del brand automobilistico piu' antico a livello mondiale ancora in attivita'. Tocca oggi alla rete di distribuzione nel nostro Paese, che si esprime attraverso una capillare rete di concessionarie e centri di riparazione ufficiali, iniziare a mostrare il nuovo volto del Marchio. Un periodo di importante rinnovamento anche una rete di vendita e assistenza che e' molto radicata e sulla quale sta intervenendo un team dedicato per rinnovare l'immagine visiva delle strutture. Girato presso la concessionaria Peugeot Ponginibbi di Piacenza, il video mostra le varie fasi di un intervento che verra' ripetuto presso ogni concessionaria della Penisola. La scelta della concessionaria Peugeot Ponginibbi come punto d'inizio per il nuovo logo, deriva anche dalla storicita' del legame con la casa del Leone. Risale infatti al 1970 il primo accordo per rappresentare Peugeot nel suo territorio. Non e' un caso se la struttura conti attualmente 55 collaboratori impegnati nella gestione di 5 brand, con una performance di vendita e qualita' che ha nel primo trimestre di quest'anno l'ha portata tra i primi 10 dealer Peugeot nell'ambito del new brand challenge. . ads/com 01-Giu-21 18:38