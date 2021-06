Florida, 2 bambini sparano alla polizia

ORLANDO - Due bambini di 12 e 14 anni scappati da una casa famiglia, entrano in una casa, trovano un piccolo arsenale, tra cui un Ak-47, e ingaggiano una sparatoria con la polizia allertata dai passanti. E' successo in Florida, vicino Deltona a circa 48 km da Orlando. La 14 enne è stata ferita, ora è in ospedale in condizioni stabili, ma non in pericolo di vita. Il 12enne si è arreso. Gli agenti riferiscono che entrambi erano scappati da una casa famiglia e che la ragazzina aveva colpito un addetto della struttura con un bastone prima di fuggire. (ANSA)