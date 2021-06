Fontana: vaccini in vacanza complicati ma siamo pronti

MILANO - Fare i vaccini in vacanza «è una cosa complicata, noi però siamo pronti a farli cercando di andare incontro alle esigenze dei nostri cittadini che vanno in vacanza, dando loro la possibilità di cambiare eventualmente la prenotazione della seconda dose nel caso in cui interferisca proprio con il periodo di vacanza». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Skytg24. «Per ora questo è fattibile tramite il call center, dalla fine del mese sarà possibile anche modificare la data direttamente online» ha aggiunto.