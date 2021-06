Fnomceo, mascherine problema ambientale se non smaltite correttamente

ROMA - Nel corso del 2020, "i nostri oceani sono stati inondati da circa 1,56 miliardi di mascherine": parte da questo dato, riportato nell'ultimo rapporto di OceansAsia, organizzazione per la conservazione marina che si dedica alle indagini e alla ricerca sui crimini contro la fauna acquatica, il team dei "dottori antibufale" di Dottoremaeveroche, il sito della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Fnomceo. E, nella sua nuova scheda, pubblicata alla vigilia della Giornata mondiale dell'ambiente, solleva un problema non da poco: le mascherine, che, da un anno e mezzo a questa parte, sono diventate nostre fedeli compagne di vita, riparandoci dal Covid, possono diventare un rischio per l'ambiente? Se non correttamente smaltite, sicuramente si'. Al centro dell'attenzione le microplastiche: particelle piccolissime che derivano dalla degradazione delle fibre di plastica, prevalentemente polipropilene, di cui mascherine e guanti sono composti. Ma anche da trattamenti industriali e dalle nostre attivita' quotidiane, come il lavaggio dei tessuti sintetici e le microsfere dei dentifrici, dei cosmetici e dei saponi. E che mangiate dai pesci e dalle altre creature marine finiscono direttamente nella nostra catena alimentare. Secondo una recente analisi patrocinata dal WWF, ciascuno di noi arriverebbe a ingerire in media cinque grammi di plastica ogni settimana, l'equivalente del peso di una carta di credito. Dalla degradazione delle mascherine utilizzate derivano poi sostanze come bisfenolo A, metalli pesanti e microrganismi patogeni, che accumulandosi potrebbero avere degli impatti negativi indiretti su piante, animali e esseri umani. E, ancora, agenti chimici - come l'acido perfluoroottanoico (piu' noto come Pfoa), vietato a livello globale con la Conferenza di Stoccolma appunto per la tossicita' e la capacita' di dispersione, con l'unica eccezione per il trattamento di prodotti sanitari - che, quando vengono inceneriti, rilasciano inquinanti molto tossici e pericolosi come le diossine. Queste sostanze, come conferma anche il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, se disperse nell'ambiente o gestite in maniera scorretta a fine vita, sono causa di un inquinamento molto esteso e pericoloso: possono contaminare falde, suolo e aria. Un problema non da poco, se pensiamo che l'umanita' sta utilizzando 129 miliardi di mascherine usa e getta ogni mese. Soltanto in Italia, si stima che la quantita' di rifiuti provenienti dai dispositivi di sicurezza ogni giorno sia di circa 410 tonnellate. Cosa fare, dunque, visto che i dispositivi di sicurezza non possono essere riciclati, al fine di contenere il rischio di diffusione del virus e per via dei materiali compositi con cui vengono realizzati? E che il loro utilizzo sara' ancora per molto tempo indispensabile per proteggerci dal virus? L'unica soluzione, conclude il team di Dottoremaeveroche, e' smaltirle correttamente. I rifiuti come quelli derivanti dai dispositivi per la gestione dei pazienti Covid-19, quindi ricoverati in strutture sanitarie, sono considerati rifiuti pericolosi a rischio infettivo e devono essere smaltiti in impianti autorizzati. Le mascherine e i guanti a cui ricorre la popolazione tutti i giorni vengono invece considerati rifiuti urbani e l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) suggerisce di smaltirli nei contenitori destinati all'indifferenziato. Quando invece non vengono raccolte e smaltite correttamente, le mascherine possono essere trasportate dalla terra all'acqua dolce e agli ambienti marini tramite le correnti dei fiumi, quelle oceaniche, il vento e gli animali (quando vengono intrappolati oppure quando le ingeriscono). E il miliardo e mezzo di mascherine che finisce a bagno nell'oceano, di cui parlavamo all'inizio, e' solo la punta dell'iceberg: le tonnellate di mascherine (tra le 4.680 e le 6.240) sono solo una piccola frazione degli 8-12 milioni di tonnellate di plastica che entrano nei nostri oceani ogni anno. L'invito, quindi, e' non solo quello di smaltire le mascherine in modo responsabile ma anche di ridurre il consumo complessivo di plastica. "Non c'e' altro modo di considerare la salute se non a livello globale - commenta il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. Ogni nostra azione ha conseguenze non solo direttamente sulla nostra salute, ma anche su quella dell'ambiente e degli animali che entrano nella catena alimentare: e' l'approccio One Health, che considera la salute in tutte le sue implicazioni. Dobbiamo essere responsabili, perche' la nostra salute e' strettamente connessa con la salute dell'ambiente e dell'intero pianeta". . fsc/com 04-Giu-21 12:16