Alfa Romeo 8C 2900 B Le Mans e 33 Stradale al REB Concours di Roma

Dal 21 al 23 giugno, presso il Circolo di Golf Roma Acquasanta, si svolgera' la 2^ edizione del REB Concours, un prestigioso concorso di eleganza dedicato alle auto storiche. Oltre 70 vetture si contenderanno il titolo di auto "bella come Roma", che verra' assegnato da una giuria composta da personalita' di spicco del mondo della cultura, moda, spettacolo, politica, informazione e imprenditoria. L'Ente Heritage di Stellantis sosterra' la manifestazione esponendo, fuori concorso, le mitiche Alfa Romeo 8C 2900 B del 1938 e 33 Stradale Prototipo del 1967. Accanto alle due straordinarie vetture storiche, in mostra sul green la nuova supercar Alfa Romeo Giulia GTAm, visibile per la prima volta in un evento in Italia centrale. Il Motor Village di Roma mettera' inoltre a disposizione degli ospiti un'Alfa Romeo Giulia e una Stelvio, entrambe nell'allestimento sportivo Quadrifoglio, che potranno essere provate su strada con l'assistenza di driver professionisti. . tvi/com 04-Giu-21 18:32